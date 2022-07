TMW - Kim Min-jae-Napoli, accordo vicino: offerto ricco ingaggio. Si lavora sullo sconto clausola

Calciomercato Napoli - Il Napoli stringe per regalare in tempi brevi il sostituto di Kalidou Koulibaly a Luciano Spalletti. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW si registrano infatti passi avanti nella trattativa che dovrebbe portare Kim Min-jae in azzurro e con il giocatore l'intesa è vicina, sulla base di un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione. Resta da discutere la durata, di 4 o 5 anni.



Resta poi tra trovare la quadra anche con il Fenerbahce, con il Napoli che sta lavorando per uno sconto rispetto alla clausola da 20 milioni presente nel contratto del coreano. Non sarà però semplice convincere i turchi, visto che il Rennes è disposto a pagarla per inter