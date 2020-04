TMW - Juve, Jorginho è il prescelto in caso di partenza di Pjanic: la situazione

Calciomercato - La Juventus non ha ancora approfondito la situazione, ma potrebbe concentrarsi su Jorginho se dovesse arrivare una buona offerta per Pjanic. L’ex Napoli è nei pensieri di Maurizio Sarri, ma il Chelsea si muove per blindare il suo centrocampista.

Calciomercato Juve: Jorginho per sostituire Pjanic

Nei prossimi giorni la società inglese proporrà il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2023. C’è la volontà di proseguire insieme a Jorginho, si va verso un prolungamento con adeguamento dell’ingaggio. Se arrivasse la chiamata dalla Juve Jorginho, che ritroverebbe Sarri, valuterebbe attentamente. Troppo forte il legame con il suo ex allenatore ma i bianconeri al momento non hanno avviato contatti, il Chelsea invece lavora per avviarli. E per rinnovare il contratto al giocatore...