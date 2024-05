TMW - In settimana incontro con l'entourage di Meret per il rinnovo: la posizione di Conte

Calciomercato Napoli. Il nuovo ds azzurro Giovanni Manna è già al lavoro in vista della prossima stagione: uno degli obiettivi principali è stabilire il futuro del portiere Alex Meret.

Rinnovo Meret-Napoli, le ultime

Come riportato dai colleghi di TMW, in settimana ci sarà un incontro in casa Napoli con l'entourage di Alex Meret. È scattato il rinnovo automatico per una stagione del portiere friulano ma ora le parti dovranno discutere di futuro. Meret è un profilo molto gradito ad Antonio Conte ma serve l'intesa sul rinnovo e sul contratto a un anno dalla scadenza.