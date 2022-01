Ultime notizie calcio mercato Napoli - Dopo essere stato accostato in maniera importante anche al Napoli, allo stato attuale delle cose Nahitan Nandez è ormai in una condizione di rottura totale con il Cagliari, come confermato dalla mancata convocazione contro la Fiorentina. A fare sul serio però per lui ci sarebbe il Torino che, come riportato da Tuttomercatoweb, è pronto ad incontrare l'entourage del calciatore nella giornata di domani per provare a stringere.

Nandez Cagliari