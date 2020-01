TMW - Il Napoli torna su Tsimikas, nuovi contatti oggi per il laterale greco

Ultimissime calcio Napoli - Saltato Ricardo Rodriguez, il Napoli torna su Kostas Tsimikas dell'Olympiacos secondo Tuttomercatoweb:

"Il laterale greco, già sondato una quindicina di giorni fa, è tornato ad essere un obiettivo importante per Giuntoli, che dopo essersi assicurato quattro colpi (Politano, Demme, Lobotka e Rrahmani per l'estate), vuole trovare anche l'erede di Ghoulam. Nuovi contatti oggi per il laterale greco, che ha una valutazione molto alta tuttavia: da capire se l'operazione possa essere rimessa in piedi nei due giorni rimasti"