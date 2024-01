TMW - Il Napoli studia il colpo Calafiori per giugno, sostituirebbe Juan Jesus

Calciomercato Napoli - Il Napoli mette nel mirino Riccardo Calafiori per il mercato di giugno. Lo annuncia Tuttomercatoweb.

Il difensore del Bologna viene seguito dagli azzurri:

"Probabilmente saluterà Juan Jesus, con Calafiori che ha caratteristiche molto simili al brasiliano e sta brillando per rendimento. In più i centrali con il piede sinistro sono merce rara ed è considerato ottimo per qualsiasi tipo di modulo.

In estate è tornato in Italia dper una cifra abbastanza bassa, cioè 4 milioni di euro più bonus. Un'inezia rispetto alla valutazione che ne fa il Bologna, intorno ai 15-20 milioni. Se dovesse arrivare la convocazione per l'Europeo, il prezzo potrebbe impennarsi ulteriormente"