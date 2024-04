TMW - Il Napoli sfida il Milan per un obiettivo di mercato

Calciomercato Napoli - L'editoriale della domenica di TMW a cura di Niccolò Ceccarini fa il punto della situazione in merito ai colpi di mercato di questa estate:

"Non va assolutamente sottovalutata l’ipotesi David. Il centravanti del Lille, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2025, piace da sempre e il suo nome proprio negli ultimi tempi è tornato d’attualità. Anche il Napoli ci sta pensando per il dopo Osimhen ma il Milan lo sta seguendo da più tempo e potrebbe avere ancora una corsia preferenziale. Contemporaneamente il club rossonero sta cercando un difensore che aumenti il livello e la qualità del reparto. Buongiorno rimane il sogno ma il Torino per eventualmente trattare la sua cessione chiede non meno di 40 milioni. E così il Milan segue con grande attenzione anche altri due profili. Il primo è Lacroix, già cercato anche nel mercato di gennaio, una trattativa che non è mai decollata per volontà del Wolfsburg di non farlo partire".