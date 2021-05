Ultime notizie calcio Napoli - Si è un po' raffreddato negli ultimi tempi il nome di Galtier, attualmente al Lille, per la panchina del Napoli, ma in ogni caso è uno dei profili che il club azzurro ha preso in esame. Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, sull'allenatore francese ci sarebbe, però, un fortissimo interessamento da parte del Nizza e del Lione, che sarebbero disposti a garantirgli un ingaggio importante pur di assicurarsene i servigi.