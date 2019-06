Dopo la risalita in Serie A, il Lecce è pronto a fiondarsi sul mercato per rinforzare lorganico. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club pugliese ha chiesto al Napoli due calciatori in prestito: si tratta del difensore Sebastiano Luperto e dell'attaccante Roberto Insigne, in forza al Benevento nell'ultima stagione. Giuntoli e De Laurentiis sembrerebbero disposti a cedere il calciatore a titolo temporaneo: l'attaccante avrebbe già accettato la proposta, il difensore si è preso qualche giorno di tempo per decidere.