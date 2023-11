Tmw - Gaetano, sarà cessione a gennaio: vuole giocare con continuità

Calciomercato - Pronta una cessione a gennaio in casa Napoli. Si tratta, come svelano i colleghi di Tuttomercatoweb in esclusiva, di Gianluca Gaetano.

Calciomercato Napoli, prestito a gennaio per Gaetano

Sarebbe direttamente il giocatore, infatti, a chiedere la cessione a gennaio. Per un motivo molto semplice: considerando i 24 anni che compirà il prossimo anno, vorrebbe giocarsela davvero in Serie A senza più essere trattato come una promessa che, ultimamente, anche a subentrare stenta. Si tratterebbe ovviamente di una cessione in prestito. E il Lecce, squadra a cui ha segnato qualche settimana fa, tra gli altri come Empoli e Verona che lo hanno corteggiato in estate, lo segue.