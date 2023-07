Napoli - Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, il centrocampista Michael Folorunsho è vicino al rinnovo con il Napoli fino al 30 giugno 2027. Il suo futuro più prossimo però non sarà con la maglia del Napoli: infatti dopo la stagione in B con la maglia del Bari, sembra destinato ad una stagione in Serie A. Sempre in prestito ma stavolta all'Empoli che sembra essere al momento la squadra maggiormente interessata.