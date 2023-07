TMW - Fiorentina, pista Sutalo in stand-by. Intanto la Dinamo rifiuta 15 milioni dall'Ajax

Calciomercato Napoli - Josip Sutalo resta al centro dell'attenzione dei grandi club europei. Secondo quanto raccolto da TMW, l'Ajax avrebbe infatti effettuato una seconda offerta da 15 milioni di euro per il difensore croato classe 2000, anche questa rifiutata però dalla Dinamo Zagabria.

Quello olandese in questo momento è il club più concreto per il futuro del giovane centrale. Le altre opzioni, come la Fiorentina, sono in momentaneo stand-by perché la Dinamo continua a chiedere una cifra compresa fra i 20 e i 25 milioni di euro per il suo cartellino