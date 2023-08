La Fiorentina è vicinissima all'acquisto del difensore che andrà a sostituire Igor nello scacchiere di Vincenzo Italiano. Secondo le ultime raccolte da TMW è infatti in dirittura d'arrivo la trattativa con Yerry Mina, centrale colombiano ex di Everton e Barcellona, che nelle prossime ore firmerà un contratto di un anno che a determinate condizioni può trasformarsi in un nuovo biennale alla scadenza il prossimo giugno.