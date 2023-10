Tmw - Fiducia a tempo, forse, per Garcia. Ma lo spogliatoio è in subbuglio

Calciomercato Napoli - Fiducia a tempo per Rudi Garcia, forse. E’ quanto riportano i colleghi di Tuttomercatoweb, i quali svelano che il tecnico francese ha tre partite per invertire la rotta. Ovvero Verona, Union Berlino e Milan dove servono almeno sette punti.Â

Il vero problema, però, è che lo spogliatoio è in subbuglio. A fine settembre, prima dell’Udinese, c’era stato un confronto ma non è bastato. Motivo per cui non è nemmeno troppo da escludere un ribaltone improvviso e immediato che porterebbe Garcia già lontano da Napoli. Ieri Aurelio De Laurentiis ha lasciato lo stadio scuro in volto e non sono da escludere colpi di scena.Â