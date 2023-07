Tmw - Faraoni-Napoli: affare destinato a sbloccarsi nei prossimi giorni, le cifre

Il Napoli è pronto ad acquistare Davide Faraoni dall'Hellas Verona. Affare destinato a chiudersi nei prossimi giorni secondo i colleghi di Tuttomercatoweb e ora bisogna aspettare solo l'ufficialità dell'affare.

Faraoni Napoli: affare pronto a chiudersi

Si entra nel vivo della trattativa tra Faraoni e il Napoli. Secondo quanto raccolto da TMW le parti sono al lavoro per chiudere il trasferimento del terzino classe '91 dall'Hellas Verona al Napoli. Il Verona chiede 3 milioni di euro, l'affare è destinato a sbloccarsi nei prossimi giorni. Pronto un triennale con opzione per un altro anno ad un milione di euro a stagione per il giocatore.