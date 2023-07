Tmw - Faraoni-Napoli in chiusura, si sblocca il prestito di Zanoli: i dettagli

Calciomercato Napoli - Davide Faraoni vicinissimo al Napoli: lo annunciano i colleghi di Tuttomercatoweb.

Mercato Napoli, Faraoni libera Zanoli

L'affare è praticamente in dirittura d'arrivo tanto che, come si apprende, c’è praticamente il via libera per il prestito di Alessandro Zanoli pronto a una nuova avventura dopo l’ultimo prestito alla Sampdoria. E il giocatore potrebbe tornare proprio a Genova, questa volta sponda rossoblù, col club attualmente favorito. Dal Verona arriva invece l'esterno per una cifra attorno ai 3 milioni di euro. Firmerà un triennale con opzione per un altro anno ad un milione di euro a stagione.