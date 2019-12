Doppia trattativa in corso tra Napoli ed Hellas Verona: nel mirino del club azzurro per la prossima estate ci sono il difensore kosovaro classe '94 Amir Rrahmani e il centrocampista 23enne Sofyan Amrabat. Due operazioni che il Napoli vuole chiudere in fretta per anticipare la concorrenza permettendo però a entrambi i calciatori di chiudere la stagione nella squadra allenata da Ivan Juric.