TMW - Dopo 8 anni l'addio a Napoli: la nuova tappa nella carriera di Zielinski è l'Inter

Piotr Zielinski si prepara a cambiare presto maglia. Al termine della stagione, infatti, scadrà il suo contratto con il Napoli ed è già pronta per lui la prossima avventura. Sarà ancora nel massimo campionato italiano, ma con la maglia dell'Inter.

Zielinski darà l'addio a Napoli dopo 8 anni di permanenza nel capoluogo campano, coronati dallo storico Scudetto conquistato lo scorso anno con Spalletti. Anni non sempre perfetti, anche e soprattutto a titolo personale, ma nei quali ha avuto modo di crescere molto come giocatore e uomo, di costruirsi all'interno di uno spogliatoio per molti anni complicato come a Napoli. Poterà zero euro di incasso per il cartellino, nella Milano nerazzurra andrà a percepire all'incirca lo stesso ingaggio che percepiva a Napoli: un triennale da 4,5 milioni di euro netti ogni anno, fino al 30 giugno 2027, con opzione per estendere il vincolo anche al 2027/2028 ed evitare quanto sta accadendo invece proprio con il club di ADL, un addio a titolo gratuito.

Ancora non sono ufficiali le notizie né del suo addio al Napoli né della sua firma con l'Inter, ma i vari protagonisti che sono parte in causa hanno fatto capire che sia solo questione di (poco) tempo. Lo stesso De Laurentiis, nei suoi ripetuti interventi recenti, ha di fatto già "salutato" Zielinski, non mancando di evidenziare come la sua proposta di rinnovo fosse più ricca rispetto all'offerta dell'Inter. Probabilmente per Zielinski non era più solo un aspetto di soldi, ma anche di motivazioni e voglia di misurarsi in nuovi contesti.

Diceva infatti ADL: "Se lui volesse restare noi siamo qui ad abbracciarlo, ma se vuole partire perché ha un procuratore che sente l'odore o la puzza del denaro, avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere in un bel caffè latte. Avrà convinto il ragazzo ad andare via da Napoli. Vi dico una cosa: da me Zielinski prende uno stipendio più alto rispetto a quello che andrebbe a prendere all'Inter".