Notizie calcio. Visti i tanti movimenti a centrocampo, in casa Napoli potrebbe essere necessaria la partenza di Diego Demme, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con un ingaggio di 2,5 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, Demme verso la cessione

Come riportato dai colleghi di TMW, Diego Demme va verso il ritorno in Germania. Il pressing dell'Hertha Berlino sta producendo i risultati sperati col club di Zweite Bundesliga che in queste ore sta convincendo il centrocampista del Napoli ad accettare la sua nuova destinazione.