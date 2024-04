TMW - David è il nome forte per sostituire Osimhen: stanziata la cifra d'acquisto

Calciomercato Napoli. Uno degli obiettivi del Napoli sarà quello di trovare il sostituto di Victor Osimhen, destinato a partire la prossima estate.

Tra i vari nomi c'è quello di Jonathan David del Lille, come riportato da Niccolò Ceccarini:

Osimhen è in partenza. Il club azzurro per lasciarlo andare chiederà una cifra vicina alla clausola rescissoria. Il Napoli si sta attivando per sostituirlo nella maniera migliore. E a oggi Jonathan David è il nome su cui si stanno concentrando tutti gli sforzi. Il centravanti del Lille è legato alla società francese fino al 2025. La valutazione è almeno di 35 milioni di euro, il Napoli è determinato a fare questa operazione. È chiaro che la cessione di Osimhen potrà finanziare anche altri acquisti.