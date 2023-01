Doppio colpo dalla serie A per la Reggina di Pippo Inzaghi, come raccolto da TMW.

I calabresi sono pronti a chiudere per il portiere Nikita Contini di proprietà del Napoli ma in prestito alla Sampdoria e per il terzino del Torino Brian Bayeye. Per entrambi i giocatori la formula sarà quella del prestito.