Tmw, Conterio: "Per Gattuso alla Fiorentina accordo raggiunto già ad aprile. Italiano-Sassuolo può saltare"

Ultime notizie calcio Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Conterio, caporedattore di Tuttomercatoweb.com:

“Tramite il suo procuratore Jorge Mendes, Gattuso ha avuto contatti sia con la Fiorentina sia con la Lazio, che, a sua volta, era interessata anche a Conceição. L’accordo tra i viola e Gattuso era stato trovato già a metà aprile, la fumata nera che era stata paventata in realtà non c’è mai stata, sebbene la Fiorentina si fosse cautelata parlando con Paulo Fonseca. A Firenze la reazione per il suo arrivo è stata molto positiva. Italiano probabilmente non andrà al Sassuolo perché non è stato trovato l’accordo sui membri dello staff. Tanti allenatori cambieranno squadra, ma saranno molti a restare con il cerino in mano”.