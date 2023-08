TMW - Colpo Napoli, adesso più Samardzic che Koopmeiners: il motivo

Calciomercato SSC Napoli - Dopo l'inattesa fumata nera per Gabri Veiga, il Napoli è ora costretto a correre ai ripari per consegnare a Rudi Garcia un altro centrocampista per completare la rosa. Ormai a disposizione c'è poco più di una settimana e, per questo motivo, il club partenopeo è chiamato a virare in fretta su un altro centrocampista dopo che per settimane ha trattato col Celta Vigo il centrocampista spagnolo, salvo poi scoprire dell'accordo tra il classe 2002 e l'Al-Ahli nelle ultime ore.

Samardzic-Koopmeiners: la situazione in casa Napoli

Adesso in casa Napoli ci sarà un nuovo confronto per valutare il da farsi. Come racconta TMW,

"Il giocatore preferito resta l'olandese Teun Koopmeiners, ma l’Atalanta lo valuta tantissimo, intorno ai 60 milioni di euro, e ora non ha intenzione di vendere il centrocampista salvo offerta clamorosa. La trattativa è difficilissima ed ecco perché la società partenopea potrebbe tornare su Lazar Samardzic, calciatore rientrato a Udine dopo essere stato a un passo dall’Inter. Un’operazione senza dubbio meno costosa, intorno ai 25 milioni di euro. Il Napoli riflette, in attesa di dare un’ultima scossa al suo mercato".