Tmw - Colpo Hojlund per il Manchester United, oggi le visite mediche: le cifre dell'affare

Calciomercato Napoli - Colpo Rasmus Hojlund per il Manchester United: come infatti annunciano i colleghi di Tuttomercatoweb, sono pronte le visite mediche per l’attaccante scandinavo accostato anche al Napoli.

Calciomercato, Hojlund al Manchester United

Il giocatore - si apprende - partirà nel pomeriggio in direzione Inghilterra dove effettuerà i test di ritorno e firmerà il contratto con i Red Devils.

Affare complessivo da 75 milioni di euro a più 10 di bonus legati a traguardi individuali e di squadra. Per l’atleta contratto da 5 milioni di euro per cinque anni, guadagnando così otto volte tanto rispetto agli attuali 600.000 percepiti all’Atalanta.