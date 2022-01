Juventus scatenata su mercato. Arriva anche Gatti dal Frosinone, difensore centrale che piace tanto al Napoli che era dato ad un passo dal Torino.

Colpo della Juventus, tutto confermato: sorpasso sul Torino andato in porto. In estate arriverà Federico Gatti dal Frosinone. 7,5 milioni di euro e 2,5 di bonus al club di Stirpe, resterà 6 mesi in prestito in Serie B. Trattativa agli ultimi dettagli.