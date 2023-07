TMW - Celta Vigo su Zanoli, ma vuole l'Italia: Monza e Udinese su di lui, spunta la favorita

Calciomercato SSC Napoli - Dopo sei mesi fra i migliori in assoluto alla Sampdoria in prestito, Alessandro Zanoli torna al Napoli e con tutta probabiilità partirà per il ritiro a Dimaro-Folgarida, dove sarà deciso il suo futuro fra lo staff tecnico azzurro e il parere di Rudi Garcia. E potrebbe partire ancora in prestito, per giocare e fare esperienza, in caso di arrivo al Napoli di Faraoni come vice Di Lorenzo.

Napoli: Zanoli via in prestito, le squadre

Come scrive TWM, Udinese e Monza pensano ad Alessandro Zanoli, giovane laterale di proprietà del Napoli reduce dal prestito della passata stagione alla Sampdoria:

"Il classe 2000 ha espresso al suo entourage il desiderio di restare a giocare in Italia, anche se ha mercato pure in Spagna (c'è il Celta Vigo). I bianconeri in questo momento sono leggermente avanti nella corsa, ma il diretto interessato preferirebbe vestire la maglia dei brianzoli".