Tmw, Ceccarini: "Dopo Elmas altre due cessioni vicinissime, in arrivo gli ok finali"

Calciomercato Napoli - Il club sta per definire altre due cessioni seppur solo in prestito. E' quanto scrive Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, su TMW: "Per il Napoli sarà un gennaio da mini rivoluzione, nel senso che la società sta programmando diverse operazioni, in entrata e in uscita. Dopo la cessione di Elmas al Lipsia, altre due situazioni a breve potrebbero definirsi: quelle di Zanoli e Zerbin. Per il laterale destro l’ipotesi più probabile resta il Genoa. Non appena sarà trovato l’accordo con il sostituto (uno tra Mazzocchi e Faraoni) il club azzurro darà il via libera alla sua partenza. Zanoli potrà così avere la possibilità di giocare con continuità. Come già ribadito la formula sarà un prestito secco. E lo stesso discorso vale anche per Zerbin. Il Frosinone è in pole position, serve solo l’ok del Napoli per concretizzare anche questo trasferimento".