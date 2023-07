Reduce da una stagione divisa fra Como (4 presenze e un gol) e Cittadella (15 presenze, un gol e due assist) per Giuseppe Ambrosino si prospetta una nuova avventura in Serie B. Come raccolto dalla redazione di TMW in casa Catanzaro cresce la fiducia per prelevare in prestito l'attaccante classe 2003 dal Napoli. La trattativa fra le parti infatti è a buon punto e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'attesa fumata bianc