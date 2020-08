Calciomercato Napoli - Il Napoli insiste per Jeremie Boga. L'esterno offensivo del Sassuolo, (oggi risultato positivo al Covid-19) può finire in azzurro nelle prossime settimae. Secondo tuttomercatoweb, c'è una distanza di 10 milioni di euro tra l'offerta presentata di De Laurentis (25) e la richiesta degli emiliani di 35 milioni. Si lavora per provare a chiudere con il calciatore che sarebbe entusiasta di approdare in azzurro.