TMW - Bari, in dirittura l'operazione Ferrari. Arriverà in prestito dal Napoli Si avvicina un nuovo colpo per il Bari. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il club pugliese nei prossimi giorni dovrebbe salutare l'arrivo di Franco Ferrari, centravanti italo-argentino di proprietà del Genoa che nella scorsa stagione ha fatto benissimo con la maglia del Piacenza. Il calciatore approderà al San Nicola via Napoli, con il club partenopeo che acquisirebbe il cartellino dell'attaccante per poi girarlo in prestito al sodalizio biancorosso