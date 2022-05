TMW - Barak piace al Milan, ma il Napoli è avanti: la situazione

Calciomercato Napoli - Antonin Barak è uno dei calciatori preferiti in casa Napoli per la mediana nel caso dovesse liberarsi uno slot con la partenza di Fabian Ruiz o di Piotr Zielinski. Ma c'è concorrenza, perché piace anche al Milan.

Oltre al Napoli quindi c'è anche il Milan su Barak ma come riporta Tuttomercatoweb c'è una favorita al momento:

"Il Milan è pronto a definire gli ultimi dettagli con il Lille per Botman e continua a lavorare per Renato Sanches. Un’altra opzione per il centrocampo resta Barak, che però piace tanto anche al Napoli".