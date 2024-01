TMW annuncia: Bayern Monaco vicinissimo a Dragusin, le cifre. Niente Napoli

Il Bayern Monaco ha sorpassato tutti ed è vicinissimo all'acquisto di Radu Dragusin, difensore rumeno del Genoa. Lo annuncia Tuttomercatoweb.

Tottenham e Napoli hanno cercato di trovare l'accordo con i liguri che hanno sempre chiesto una valutazione complessiva da 30 milioni di euro fra parte fissa e bonus:

"I bavaresi sono arrivati a 24 milioni più sei di bonus in base alle presenze del calciatore e le qualificazioni eventuali in Champions. Non c'è ancora nulla di firmato tra le parti ma è possibile che nelle prossime ore arrivi una fumata bianca. Gli stessi Spurs però potrebbero rilanciare ulteriormente nelle prossime ore, mentre il Napoli è indietro e difficilmente riuscirà a rientrare in corsa. C'è già un accordo verbale fra il giocatore e il club bavarese. Contratto di quattro anni e mezzo, con uno stipendio intorno ai 2 milioni di euro all'anno a salire"