Tmw - Altra sconfitta in campionato, l'ex Napoli a rischio esonero

Arrivano brutte notizie per il giovane allenatore che rischia seriamente l'esonero, ci sono novità per il futuro del tecnico che rischia grosso nelle prossime ore. Secondo quanto rivelato da Tmw sembra giunta ai titoli di coda l’avventura di Michele Pazienza sulla panchina dell’Avellino. Gli irpini hanno perso anche oggi in casa contro il Latina e devono fare i conti con una classifica sempre più povera di punti, solo tre in cinque partite e terzultimo posto in campionato. L'ex Napoli Pazienza ora rischia l'esonero dall'Avellino.