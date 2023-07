TMW - Il Napoli accelera per Tousart, trattativa in stato avanzato! Napoli ed Hertha lavorano sulla formula, l'ha chiesto Garcia

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta accelerando per Lucas Tousart. Il centrocampista francese dell’Hertha Berlino ha il contratto in scadenza nel giugno 2025, è una richiesta precisa di Rudi Garcia secondo quanto raccontato da Tuttomercatoweb.

Napoli su Tousart

La trattativa è in stato avanzato, tanto che le parti stanno lavorando alla formula con cui definire l’eventuale passaggio in azzurro del francese. Il tecnico sabato ne ha parlato durante la conferenza stampa in ritiro: