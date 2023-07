Tmw - Addio Milinkovic-Savic, il primo nome di Sarri è Zielinski: avviati i contatti

Calciomercato Napoli - Gli occhi di Maurizio Sarri sui giocatori azzurri: Matteo Politano da una parte, Piotr Zielinski dall’altra.

Secondo quanto infatti svelano i colleghi di Tmw, con Milinkovic Savic verso la possibile cessione in direzione Arabia Saudita all’Al-Hilal, il tecnico avrebbe fatto proprio il nome del centrocampista polacco per sostituirlo. Sarebbero stati avviati così i primi contatti per portarlo in biancoceleste e il giocatore, dall'altra parte, potrebbe davvero lasciare la terra partenopea. Considerando la scadenza di contratto, la società - senza un rinnovo - rischia altrimenti di perderlo a zero tra un anno.