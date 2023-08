Tmw - Addio alla Serie A: Castrovilli ha l'accordo con il Bournemouth, ok della Fiorentina

Napoli - La Fiorentina sta cedendo Gaetano Castrovilli in Premier League dove c'è il Bournemouth che ha deciso di affondare il colpo sul centrocampista italiano che interessava anche al Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrocampista si trasferirà infatti al Bournemouth per 14 milioni di euro più bonus e già domani partirà per l'Inghilterra. Il giocatore, insieme al suo agente Alessandro Lucci, ha già trovato l'accordo con il club britannico per un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione e nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto.