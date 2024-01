Theate assente in Rennes-Marsiglia, notizia di mercato? No, è squalificato

Calciomercato Napoli, Arthur Theate non convocato. Una notizia che aveva portato già a sognare molti tifosi . Ma l’ex Bologna, attualmente in Ligue 1, non è presente nella lista dei presenti per Rennes-Marsiglia di questa sera non per una notizia in chiave mercato - o almeno non direttamente - piuttosto perché è squalificato in coppa. Ciò non toglie che in queste ore si è parlato anche di un accordo tra il calciatore e la società azzurra, con intesa da trovare soltanto tra i due club per la fumata bianca definitiva. Chissà...