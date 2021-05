The Sun - Everton, Ancelotti vuole Koulibaly: si attende la cessione di Holgate per finanziare il colpo

Calciomercato Napoli - L'Everton cerca di vendere Mason Holgate per finanziare il trasferimento di Kalidou Koulibaly dal Napoli. Carlo Ancelotti punta a portare Koulibaly all'Everton una volta ceduto Mason Holgate che ha attirato l'attenzione di diversi club.

Calciomercato Napoli, Koulibaly all'Everton con Ancelotti

Come riportato dal noto quotidiano inglese The Sun, l'Everton di Ancelotti punta su Koulibaly e per farlo dovrà però cedere Mason Holgate per finanziare il colpo. Sul centrale inglese c'è il forte interesse di diversi club anche importanti come Barcellona, Manchester United e Real Madrid. Koulibaly è l'obiettivo primario dell'Everton di Ancelotti.