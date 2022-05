Calciomercato Napoli- Aaron Hickey, terzino classe 2002 del Bologna, è finito nel mirino dell'Arsenal. Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, l'Arsenal sarebbe in forte vantaggio sulla concorrenza per assicurarsi le prestazioni del difensore scozzese. Questa stagione ha collezionato 34 presenze, segnando 5 gol. Il contratto che lega Hickey ai rossoblu è in scadenza nel 2024.