Ultime notizie calciomercato Napoli - Si allontana sempre più l'ipotesi azzurra, per Gabri Veiga: De Laurentiis non ama partecipare ad aste e sono davvero tanti i top club che sono in fila per il calciatore.

A scriverlo è The Guardian, secondo cui il Chelsea nella prossima settimana avvierà una trattativa con Gabri Veiga: la clausola è fissata a 40 milioni di euro: "Interessati anche PSG, Liverpool, Barcellona e Manchester City".