The Guardian - Il Chelsea rinuncia per ora a Osimhen: tutti i club inglesi temono sanzioni per il Fair Play Finanziario

Secondo quanto scrive The Guardian, il Chelsea per ora rinuncia al colpo Victor Osimhen. A spaventare i Blues sono le sanzioni per il Fair Play Finanziario ricevute dall'Everton che si è visto togliere 10 punti in classifica:

"L’opinione diffusa è che la cautela è dovuta al fatto che i club temono di violare il fair play finanziario e le regole di sostenibilità della Premier, regole che non consentono perdite superiori a 105 milioni di sterline in tre anni. Secondo diverse fonti, la detrazione di 10 punti dell’Everton ha creato nervosismo intorno al mercato. Il panico sta influenzando il comportamento dei club. Il Chelsea vuole un attaccante ma il loro obiettivo da sogno, Victor Osimhen del Napoli, non è economico, e le preoccupazioni del Fair play finanziario inducono ad ascoltare le offerte per Conor Gallagher".