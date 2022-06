Terzo portiere, il Napoli ha scelto Idasiak: rifiutate offerte dalla Polonia!

SSC Napoli, il terzo portiere sarà Idasiak! Ultimissime notizie: ad annunciare la decisione del Napoli è il Corriere del Mezzogiorno, che questa mattina rende noto che il club partenopeo ha deciso di puntare sull'estremo difensore polacco per la prossima stagione.

Idasiak terzo portiere del Napoli

Hubert David Idasiak, classe 2002, ha 20 anni e l'anno scorso è stato il portiere titolare della squadra Primavera del Napoli, guadagnandosi anche qualche convocazione in prima squadra. Acquistato nell'estate 2018 dal Pogon, squadra polacca, Idasiak affiancherà dunque Alex Meret e un altro portiere (forse Sirigu) nella stagione 2022-2023 del Napoli.

Idasiak

Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, per Idasiak il Napoli ha rifiutato anche le richieste ufficiali del Radomiak, squadra di Serie A polacca che l'anno scorso è arrivata settima in campionato, e anche di altre squadre polacche di Serie B. Né Marfella né Contini, dunque: entrambi andranno probabilmente in prestito e il Napoli punterà su Idasiak come terzo portiere.