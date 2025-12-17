Terrore Fiorentina: pronto l'addio a gennaio dopo le minacce alla famiglia

Ultimissime Fiorentina, l'aria è pesantissima in casa viola con la panchina di Paolo Vanoli appesa a un filo. Dopo la sconcertante sconfitta interna contro il Verona e la conferma dell'ultimo posto in classifica con soli 6 punti, infatti, la società - dopo una lunga riflessione - ha confermato il tecnico subentrato a Stefano Pioli esonerato a inizio novembre.

Ma la fiducia è a tempo, massimo il prossimo weekend quando la squadra toscana sarà chiamata a un nuovo dentro-fuori all'Artemio Franchi questa volta contro un'Udinese tra l'altro esaltata per la vittoria sul Napoli.

Terrore Fiorentina: B concreta se non si vince con l'Udinese

I gigliati sono dunque chiamati a un ultimo disperatissimo tentativo per salvare una stagione ancora alla portata considerando la qualità della rosa attrezzata per l'Europa e non certamente per la salvezza.

Ma per la Fiorentina sarà obbligatorio vincere la prossima considerando gli 8 punti addirittura dal quartultimo posto; dovesse andare male anche alla prossima, la situazione rischierebbe di diventare irreversibile.

Così la Fiorentina si giocherà la vita nell'ultimo weekend del 2025, con un risultato che dirà quale potrà essere il nuovo anno fiorentino. Se sarà una seconda parte di stagione di disperata lotta per la sopravvivenza oppure una discesa ormai irrimediabile verso la cadetteria.

Calciomercato Fiorentina, rischio fuga a gennaio (considerando anche le minacce)

Il problema, in tutto questo, è anche il fortissimo rischio fuga che si innescherà a gennaio sia per motivi economici che soprattutto di spogliatoio. Molti giocatori, considerando l'aria di terrore sportivo e reale che si respira a Firenze, abbandoneranno la nave. E ce ne sarebbe già uno pronto in tal senso come riportato da TMW: si tratta del brasiliano Dodò, in scadenza a giugno 2027.

Il rinnovo è diventata una telenovela e a questo punto i saluti nella prossima sessione invernale sono una fortissima possibilità, con la Fiorentina che sarebbe pronta a cedere il giocatore per 'soli' 15 milioni di euro rispetto alle richieste estive che ammontavano all'incirca al doppio della suddetta cifra.

A spingere il sudamericano verso l'uscita di sicuro, e inevitabilmente, anche le minacce e le gravissime offese dei tifosi della Fiorentina verso la sua famiglia. Un fatto gravissimo che portò anche al comunicato della Fiorentina per denunciare pubblicamente quanto di sconcertante accaduto agli atleti, dando pieno appoggio e solidarietà a tutti.

L'aria che si repira è davvero infernale dunque. Si va ampiamente oltre lo sport. Motivo per cui, chi potrà, scapperà via molto probabilmente. A partire da Dodò con l'Inter pronto a prenderlo per sopperire all'ultimo pesante infortunio.