Terrier al Napoli, chi è l'attaccante del Rennes? Età, ruolo, carriera e caratteristiche tecniche

Martin Terrier è il nuovo obiettivo di calciomercato del Napoli: la notizia è stata rilanciata questa mattina sul quotidiano La Repubblica, secondo il quale Terrier sarebbe tra i nomi sondati dalla società sportiva calcio Napoli per sostituire Victor Osimhen in caso di cessione questa estate. Attaccante del Rennes, Terrier è uno dei centravanti più in vista della stagione in corso ma il suo nome è ancora poco conosciuto in Italia. Scopriamo dunque chi è Terrier, qual è il suo ruolo, quali sono le sue caratteristiche tecniche, l'età, lo storico della carriera e tutte le informazioni utili a conoscerlo meglio.

Terrier, chi è l'attaccante del Rennes?

Il suo nome completo è Martin Albert Frédéric Terrier, ma tutti lo conoscono sempicemente come Martin Terrier. Di nazionalità francese, è nato nel nord della Francia, ad Armentières e, ad oggi, ha disputato tutta la sua carriera nel campionato francese di Ligue One.

Terrier: Età, altezza e peso

Martin Terrier è nato il 4 marzo del 1997 e oggi ha 25 anni d'età. Per quanto riguarda altezza e peso, l'attaccante del Rennes è alto 184 centimetri e pesa 71 kilogrammi. Ruolo e caratteristiche tecniche

Ruolo, caratteristiche tecniche, gol e carriera

Martin Terrier

Il ruolo di Terrier è quello di attaccante. Può giocare da centravanti, ma più spesso è stato utilizzato nel ruolo di ala sinistra. È di piede destro e tende dunque a giocare sulla corsia opposta per accentrarsi e calciare in porta. Ripercorriamo dunque la sua carriera, con particolare attenzione al numero di presenze e a quello di gol segnati:

La sua carriera nel calcio è iniziata nel lontano 2004 quando, a soli 11 anni entra nelle giovanili del LOSC Lille , dove supera gradualmente tutta la trafila fino ad approdare in prima squadra. In totale al Lille, tra squadra B e prima squadra, ha disputato 44 presenze e segnato 8 gol .

, dove supera gradualmente tutta la trafila fino ad approdare in prima squadra. In totale al Lille, tra squadra B e prima squadra, ha disputato e segnato . Nella stagione 2017-2018 passa allo Strasburgo in prestitoe si mette in mostra giocando 29 partite e mettendo a segno 4 gol .

in prestitoe si mette in mostra giocando e mettendo a segno . L'anno successivo, stagione calcistica 2018-2019, è passato all' Olympique Lione che lo ha acquistato per 11 milioni più 4 milioni di bonus.In due anni ha giocato 55 partite e segnato 17 gol .

che lo ha acquistato per 11 milioni più 4 milioni di bonus.In due anni ha giocato e segnato . Nel 2020, invece, Terrier è stato comprato dal Rennes per 12 milioni e giunge alla definitiva consacrazione. L'anno scorso ha segnato 9 gol e quest'anno, invece, è già a quota 21 gol nella stagione ora in corso.

Martin Terrier, obiettivo del Napoli

Altre curiosità sull'obiettivo di calciomercato del Napoli Martin Terrier. Ha un contratto con il Rennes fino al 2025, con un ingaggio poco superiore ad 1 milione di euro netti a stagione. Terrier vanta anche un accordo di sponsorizzazione con l'Adidas, che potrebbe rappresentare un ostacolo, certamente aggirabile, in virtù della nota politica sui diritti d'immagine applicata da De Laurentiis per i nuovi acquisti. Ad oggi il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 16 milioni di euro, anche se la quantità di gol segnati quest'anno potrebbe farne lievitare il costo, specie se il Napoli dovesse finire per contendersi l'attaccante con altre squadre, generando aste pericolose.

Terrier al Napoli?

In Nazionale francese Terrier si è messo particolarmente in mostra con la selezione Under-20 e Under-21 ma non ha ancora ottenuto una chance in Nazionale maggiore. Quest'anno, però, Terrier è il secondo miglior marcatore di Ligue One alle spalle di Mbappé e certamente avrà presto un'occasione per fare il salto di qualità.

Video Terrier: goal e skills

Ecco un video con alcuni dei goal e le skills più belle di Martin Terrier.