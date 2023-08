Telefonata Napoli-agenti Lozano: spunta una richiesta dall'entourage del messicano

Calciomercato Napoli - Giornata frenetica ieri in casa Napoli e non solo per Gabri Veiga. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, ci sono stati infatti aggiornamenti anche sul fronte Hirving Lozano.

Mercato Napoli, ultimissime su Lozano

In particolare, si registra una telefonata con gli agenti del calciatore che hanno chiesto uno sconto sul cartellino per trovargli una sistemazione me terrete tutti d’accordo. Il Napoli ha ribadito il prezzo: non meno di 25 milioni. Per il messicano sirene arabe e statunitensi, fosse anche soltanto per gennaio.