Calciomercato, possibile futuro in Francia per l’ex azzurro Tanguy Ndombele presente in rosa nell’annata scudetto.

Calciomercato, Ndombele riparte dalla Francia?

Come riporta la stampa transalpina, sarebbero due le società che sarebbero pronte a scommettere su sul centrocampista di 27 anni che tra un mese sarà svincolato: ovvero Nizza e Lione. Ma occhio anche al Marsiglia sullo sfondo che, in caso di uscita di Jordan Veretout o Geoffrey Kondogbia anche potrebbe puntarci.