Mercato Napoli, spunta l'interesse per Svanberg! Piace per una grande qualità, il Bologna spara alto: le cifre

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Una della priorità della SSC Napoli è quella del mediano dopo l'addio di Bakayoko.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino spunta l'interesse per Mattias Svanberg del Bologna: il 23enne svedese piace per la qualità nelle due fasi. Il Bologna spara alto: almeno 20 milioni. Senza un'operazione in uscita, ad esempio Fabian (per il quale, al momento, non ci sono trattative) complesso puntare al lo scandinavo.

Ecco la scheda del giocatore tratta da TuttoTalenti.com

Svanberg è entrato nel 2013 nel settore giovanile del Malmö FF. Il 7 giugno 2015, all’età di 16 anni, si è seduto per la prima volta in panchina con la prima squadra in occasione di Malmö FF-Djurgården. Nel corso della stessa stagione, precisamente l’8 novembre, ha collezionato la sua prima presenza ufficiale giocando in Coppa di Svezia contro i dilettanti del Götene IF. Il 4 marzo 2016, il diciassettenne Svanberg ha firmato un contratto di quattro anni con il club azzurro. Il successivo 28 maggio ha fatto il suo debutto nella massima serie subentrando all’82’ minuto di Östersund-Malmö FF (1-4), 12ª giornata dell’Allsvenskan 2016. Conclude la sua prima stagione cn 6 presenze e 2 gol. Nel 2017 a soli 18 anni le sue presenze in Allsvenskan salgono a 18 corredate da un solo gol. Inizia il campionato 2018 sempre in Svezia segnando 2 gol nelle prime 12 partite ma poi il 5 luglio 2018 si trasferisce in Italia al Bologna con cui gioca subito 23 partite senza andare in gol. Nel 2019/20 Mihajlovic lo fa scendere in campo 25 volte e Svanberg segna il suo primo gol italiano. Lo score migliora in questa stagione perché con 15 presenze lo svedese è già andato a segno per 2 volte.