Summit De Laurentiis-Giuntoli-Gattuso, Tuttosport: addio Koulibaly, il City ha chiesto al Napoli di aspettare settembre! Le ultime

Il trio De Laurentiis-Giuntoli-Gattuso da Capri si è spostato a Ischia, per pranzare insieme ai Maronti. E' stato il presidente a invitare i suoi più stretti collaboratori per gustare insieme una pasta condita con la mollica di pane, come racconta Tuttosport:

"Pranzo di lavoro al quale si è aggiunta anche la cena ieri sera a Capri per fare nuovamente il punto sulle cessioni. In primis Koulibaly, per il quale finora esiste soltanto la richiesta del Manchester City e che ha chiesto al Napoli di attendere i primi di settembre per portare avanti la trattativa. Appena ci sarà il via libera degli inglesi alla richiesta di 65 milioni più alcuni bonus, il Napoli potrà chiudere la trattativa per l’acquisto di Gabriel. Ma bisognerà fare in fretta, così come precisato dal presidente del Lille, Gerard Lopez, a Talk Sport"