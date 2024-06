Suggestione Spinazzola, il Napoli riflette su due aspetti: ecco la possibile offerta

Calciomercato Napoli, suggestione Leonardo Spinazzola per la corsia mancina dove Mario Rui è destinato ai saluti come anticipato dal suo stesso procuratore.

Calciomercato Napoli, il punto su Spinazzola

L’esterno della Roma diventa dunque un’occasione considerando la scadenza di contratto a giugno e Antonio Conte ha drizzato subito le antenne. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, sono in corso solo valutazioni relative all’età - 31 anni fatti lo scorso marzo - e allo stipendio non banalissimo. Il calciatore guadagna infatti 3 milioni nella Capitale: in azzurro si potrebbe ragionare su base di un biennale con opzione in favore del club a cifre più basse.