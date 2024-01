Su Zanoli c'è anche il forte interesse dell'Hellas Verona: la situazione | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - L'arrivo di Pasquale Mazzocchi ha di fatto ridotto ancora di più la possibilità di una permanenza in azzurro di Alessandro Zanoli. Sul terzino si è parlato molto del Genoa nel corso di queste settimane, ma negli ultimi giorni si sono fatte avanti anche altre società con gli azzurri per chiedere la disponibilità del cartellino.

Su Zanoli si è parlato anche di Salernitana e Fiorentina, ma registriamo anche un interesse da parte dell'Hellas Verona. In quella zona di campo, il club scaligero ha ceduto Terracciano al Milan, un calciatore in grado di ricoprire entrambe le corsie esterne. A destra è rimasto il solo Faraoni, anche lui al centro di alcune voci di mercato. Per questo motivo, il Verona sta provando ad inserirsi su Zanoli. Tra l'altro con gli scaligeri è in piedi l'affare Ngonge.

